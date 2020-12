La 23enne Amandine Petit è Miss France 2021. È laureata in gestione di strutture sanitarie gerontologiche

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Amandine Petit è stata incoronata Miss France 2021 davanti a un numero record di spettatori. 8,6 milioni di francesi hanno partecipato in video alla cerimonia che ha eletto Miss Normandy. La giovane donna di 23 anni è cresciuta a Bourguébus, vicino a Caen ed è laureata in gestione di strutture gerontologiche. La competizione si è svolta al Puy-du-Fou il locale che celebrava il suo centesimo compleanno con tutte le regole sanitarie per il contenimento del Covid. Ai giornalisti che hanno chiesto ad Amandine perché una giovane e bella ragazza con un master in management vede nel suo futuro una struttura per anziani, la neo Miss ha risposto senza esitazioni: “Abbiamo bisogno di coesione sociale tra anziani e giovani per disegnare il prossimo futuro”. - (PRIMAPRESS)