L'Assemblea Nazionale francese dà il via libera alle misure restrittive per il coronavirus sino a marzo 2021

(PRIMAPRESS) - PARIGI - A notte fonda arriva l’ok dell'Assemblea Nazionale francese all’estensione delle misure restrittive per il contenimento del coronavirus, fino alla fine di marzo 2021. Una misura controversa e a lungo dibattuta per i malumori riscontrati tra i cittadini ma con l’innegabile risalita dei casi positivi che ha portato anche alla chiusura dei ristoranti. I deputati hanno approvato in prima lettura il disegno di legge di proroga con 26 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni, senza i voti di sinistra e di destra.La misura deve passare al vaglio del Senato. - (PRIMAPRESS)