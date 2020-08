Il #MeToo sportivo che licenzia il giornalista di France Telèvision, Alain Vernon per sessismo

Clementine Sarlat

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Licenziato da France Télévisions per molestie morali e sessismo, a seguito di un'indagine interna condotta dal gruppo audiovisivo pubblico, Alain Vernon ha annunciato venerdì di attaccare questa decisione al tribunale del lavoro. Intervistato da Le Parisien, il giornalista 64enne, si è detto "sbalordito" dal suo licenziamento, come quello di altri due colleghi. Questa sanzione è stata presa alla luce di un'indagine interna in cui sono state 115 testimonianze, dopo la confessione di Clémentine Sarlat a L'Équipe, che denunciavano fatti di molestie morali e sessismo. Alain Vernon specifica di essere stato licenziato per "cattiva condotta lieve" e ritiene di non aver mai "superato la linea rossa" nel suo lavoro. “Prima di tutto perché mia moglie lavora a France Télévisions. (...) Le assicuro che sarebbe stata messa a conoscenza se avessi fatto "insistenti richieste di cena" ad una mia collega. Secondo, perché sono una delle più femministe in redazione. "Alain Vernon" Anch'io mi ha ucciso "Il giornalista continua e vede" regolamento di conti ", indicando che tre donne lo accusano nel rapporto finale, una delle quali lo accuserebbe di" una vecchia rissa sindacale ". Infine, il giornalista si rivolge a Delphine Ernotte, presidente di France Televisions, di cui sostiene “al 100% la sua lotta contro il sessismo” ma “meno la sua caccia ai bianchi over 50”. Conclude denunciando “una caccia alle streghe e degli uomini, guidati da un femminismo cieco. Non si può licenziare ciecamente le persone senza controllare. #MeToo mi ha ucciso. - (PRIMAPRESS)