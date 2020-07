Ecco i tre istituti di ricerca in pole-position per il vaccino anti Covid-19 secondo la virologa Odile Launay

(PRIMAPRESS) - PARIGI - A sole 24 ore dall’annuncio del virologo della Casa Bianca, Antony Fauci della fase di triage per il vaccino anti Covid-19 che potrebbe già portare al risultato di un farmaco entro la fine dell’anno, anche la Francia si interroga sullo stato dell’arte nella lotta alla pandemia. A fare il punto è la virologa e specialista delle malattie infettive all'ospedale Cochin (AP-HP), Odile Launay.

Secondo la ricercatrice ci sono tre istituti che stanno completando il triage e che sembrano essere in dirittura d’arrivo per l’arrivo del vaccino.

Nella terna c’è la sperimentazione inglese dall'Università di Oxford e sviluppato dal laboratorio AstraZeneca; il candidato cinese del laboratorio Sinovac e infine quello della ditta americana Moderna di cui aveva fatto menzione Fauci.

Ma anche l’Istituto francese Pasteur, secondo la virologa sta facendo passi determinanti. Ma la domanda è come si fa a sapere sei i progressi sono reali o un’operazione per mandare segnali ai mercati finanziari e intercettare fondi?

La cartina di tornasole degli avanzamenti nella ricerca, è la pubblicazione degli studi e dei risultati scientifici fin qui conseguiti. Inoltre spiega Launay, i file delle aziende vengono valutati dalle autorità di regolamentazione dei paesi (comitato etico, agenzia farmaceutica), che li convalidano o meno. “Un annuncio fantasioso non consentirà quindi l'implementazione di un processo di fase 3”, conclude Launay. - (PRIMAPRESS)