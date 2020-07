Drive-in sulla Senna in barca elettrica. La rassegna estiva di Cinéma sur l'Eau alla Villette di Parigi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Tutto è iniziato con la proiezione, solo per 150 fortunati spettatori sorteggiati, di Le Grand Bain di Gilles Lellouche, che inaugurava la rassegna estiva del Cinéma sul l’Eau, dal bacino della Villette a Parigi.

Un drive-in sull’acqua per 38 imbarcazioni elettriche, che potranno ospitare da due a sei spettatori ciascuna, all’interno di Paris Plage, l’iniziativa trasforma circa quattro chilometri della riva destra della Senna in una specie di destinazione balneare fra spiagge, palme e piscine.

Paris Plage, durerà fino al 30 agosto rispettando le misure sanitarie come si legge sul sito della rassegna. I visitatori dovranno indossare la mascherina e delle indicazioni precise indicheranno le distanze da rispettare. Punti per la disinfezione delle mani saranno installati un po’ ovunque nelle diverse aree coinvolte e a quanto pare sarà anche possibile sottoporsi a test sierologici senza appuntamento al punto di pronto soccorso. - (PRIMAPRESS)