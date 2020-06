Anne Hidalgo riconquista Parigi per la seconda volta. La sindaca socialista si afferma con le crociate ecologiste

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La sindaca uscente Anne Hidalgo torna alla guida della capitale francese dopo le tormentate elezioni amministrative per l’emergenza sanitaria da coronavirus.

“I parigini hanno scelto la speranza” ha detto la 61enne socialista di origini spagnole e naturalizzata francese. La speranza di far tornare Parigi la “ville du bien vivre”. La Hidalgo si è imposta al ballottaggio con il 50% dei voti circa, contro il 32% di Rachida Dati (Les Repéblicains) e il 16% di Agne’s Buzyn (La République en Marche), soprattutto per aver capito che il tema ambientalista e la riappropriazione degli spazi pubblici sarebbero diventati centrali nella politica cittadina.

Per la Hidalgo il tema ambientale non è stato un tema dell’ultim’ora ma la sua idea fissa da vent’anni. Durante il suo mandato la capitale francese ha moltiplicato le isole pedonali, si è riempita di piste ciclabili ed ha moltiplicato i trasporti alternativi. Visto che ha chiuso al traffico alcune delle principali vie di scorrimento sul lungo Senna, che ha esortato i suoi riluttanti concittadini a convertirsi al car sharing e al bike sharing, al monopattino elettrico e allo skateboard. Operazioni facili da applicare hanno commentato i suoi oppositori ma alla fine dei conti la sua crociata ecologista ha funzionato anche per l’aiuto arrivatole dalla situazione creata dal coronavirus dove il sentiment dei parigini era animato dal desiderio di aria pura.

La storia politica di Anne Hidalgo inizia con Bertrand Delanoë, sindaco socialista di Parigi dal 2001 al 2014, di cui diventa l’assessore più importante e braccio destro. Nel 2002, però, Delanoë viene accoltellato da un islamista omofobo e lei ne prende il posto per cinque settimane, riconsegnando lealmente il timone al legittimo titolare, dopo la sua convalescenza e tornando al suo posto senza problemi

Un gesto che la consacra “delfina” di Delanoë e colei che lo succederà come primo cittadino della capitale: «Il tuo destino è Parigi» le dice e così sarà. Hidalgo diventa la prima donna alla guida della città alle elezioni del 2014. Conquisterà l’amore dei parigini anche con la sua coraggiosa scelta delle Olimpiadi del 2024 e chi la vede tra i competitor di Emmanuel Macron alle presidenziali nel 2022 la sua replica è “Parigi mi riempie”. - (PRIMAPRESS)