Un buco nella logistica di Pfizer-Biontech ritarda la consegna delle dosi di vaccino in Spagna

(PRIMAPRESS) - MADRID - Slitta di un giorno la consegna delle 350 mila dosi di vaccino in Spagna, dove era attesa per oggi. La causa è legata a problemi logistici della Pfizer in Belgio. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Salvador Illa precisando che il ritardo riguarda anche altri 7 Paesi europei. Non ha però citato quali siano i Paesi. I media spagnoli affermano che il problema è stato già risolto e che la consegna avverrà nei prossimi giorni. - (PRIMAPRESS)