Re Felipe VI in quarantena dopo un "incontro positivo". A settembre era toccato alla Principessa Leonor

(PRIMAPRESS) - MADRID - Il democratico coronavirus non fa differenze di casta e anche il Re di Spagna dovrà fare i conti con il subdolo virus. Felipe VI ha iniziato ieri una quarantena di 10 giorni dopo aver appreso che "una persona" con cui aveva "stretto contatto" domenica è risultata positiva al covid-19, come riportato dalla Casa del Rey in un comunicato. Fonti della Zarzuela non hanno voluto rivelare chi sia o in quale contesto sia avvenuto quell'incontro con il monarca, sostenendo che fosse privato. Domenica scorsa, secondo indiscrezioni, non c'era alcun atto nell'agenda ufficiale del capo dello Stato.

Le stesse fonti non hanno specificato se il Re si sottoporrà ad un test diagnostico (PCR o similare), e si limitano a ricordare che Felipe VI "si atterrà a quanto stabilito dalla normativa sanitaria". A marzo, dopo che la Regina ha coinciso in un atto con il ministro per le pari opportunità, Irene Montero, risultata positiva, sia Felipe VI che la signora Letizia si sono sottoposte al test covid-19, con esito negativo.

Al momento, tutte le attività ufficiali del Re durante quel periodo di 10 giorni sono state annullate, anche se non quelle della Regina, della Principessa Leonor o dell'Infanta Sofía. L'unico atto che è apparso nell'agenda ufficiale del capo dello Stato questa settimana è stata l'inaugurazione, questo martedì, del Summit sull'innovazione turistica 2020 (Vertice sull'innovazione turistica) presso il Palazzo dei Congressi ed Esposizioni di Siviglia. Oltre alla signora Letizia lo scorso marzo, quando è stata confinata per due settimane, con misurazioni periodiche della temperatura, anche la Principessa delle Asturie, Leonor è stata sottoposta ad una quarantena preventiva a settembre, dopo aver rilevato un positivo nella sua classe al liceo Santa María de los Rosales. tutta la classe era sta messa in quarantena.

Prima che si sapesse che il suo contatto domenicale era risultato positivo, il Re ha presieduto questo lunedì mattina, nel palazzo di El Pardo, la riunione del Consiglio Scientifico del Regio Istituto Elcano; alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il suo presidente, Emilio Lamo de Espinosa; il regista, Charles Powell; il direttore dei programmi, Maria Solanas, e gli esperti in America Latina (Susana Malcorra), Relazioni Transatlantiche (Robin Niblett) e UE (Elvire Fabry). In questo incontro, al momento rinviato a causa della pandemia, Felipe VI ha espresso la convinzione che l'attuale crisi sanitaria “abbia reso più evidente che mai la necessità di una collaborazione efficace e di una collaborazione molto più intensa e stretta. , trasparente, aperto e leale tra organizzazioni e organizzazioni multilaterali, governi e società civile, governi e ONG, per affrontare le grandi questioni che ci riguardano tutti ”. - (PRIMAPRESS)