Pedro Sanchez rimuove la quarantena dei turisti dal 1° luglio e punta sui vacanzieri del Nord Europa

(PRIMAPRESS) - MADRID - Che cosa sarebbe la Spagna senza Turismo? La Fase 2 iberica è spinta dall’annuncio del premier Pedro Sánchez,che vuole vedere la ripresa del turismo internazionale a luglio. Dunque, via la quarantena imposta ai turisti stranieri proprio a partire dal primo di luglio e partenza per una strategia mass-market con i tour operator per puntare ai mercati europei. In testa c’è Tui che ha già programmato di far confluire molti turisti tedeschi sulla destinazione iberica. Il suo ceo, Fritz Joussen, afferma che «ora possiamo pianificare viaggi a Maiorca, nelle Isole Canarie e nel resto del territorio spagnolo». “Milioni di turisti sono sicuri di poter trascorrere l’estate in Spagna, una buona notizia per le famiglie, nonché per Tui e le agenzie di viaggio che dannoconsulenza ai clienti» Il manager sottolinea che «ci stiamo preparando intensamente da settimane» per essere pronti per la ripresa dell’attività. «Abbiamo sviluppato standard più elevati di sicurezza e igiene per Tui e i nostri partner e stiamo già formando il personale dell’hotel. Vogliamo che le vacanze siano il più normali possibile e il più sicure possibile durante il volo, in hotel e a destinazione», conclude Joussen. Oltre a pianificare la riattivazione delle operazioni in Spagna, Tui punta anche al ritorno dei propri clienti in paesi come Grecia, Cipro, Croazia e Bulgaria. All’appello, duole farlo notare, manca l’Italia, tradizionale meta turistica del bacino tedesco. Mi sa che il governo deve darsi una mossa, pena la perdita di milioni di turisti provenienti dalla Germania. - (PRIMAPRESS)