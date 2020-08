L’ex re Juan Carlos lascia la Spagna per l’inchiesta di corruzione e frode fiscale. Sarebbe in Repubblica Dominicana

(PRIMAPRESS) - MADRID - I guai giudiziari per corruzione di Juan Carlos I costringono l’ex re a lasciare la Spagna forse per la Repubblica Dominicana. “Maestà, caro Felipe» comincia così la lettera con la quale il re emerito Juan Carlos I di Spagna ha comunicato al figlio, il re in carica Felipe VI, la sua decisione di abbandonare il Paese. Lo scandalo dei fondi neri depositati in paradisi fiscali e quella sua lunga relazione extraconiugale con Corinna Larsen, 56 anni, ex moglie del principe tedesco Johann zu Sayn-Wittgenstein, hanno contribuito a creare una profonda spaccatura con il popolo spagnolo. I legali di Juan Carlos hanno fatto sapere che resterà a disposizione della Corte suprema per l’inchiesta sul caso di frode fiscale e riciclaggio. La missiva al figlio, resa pubblica ieri dalla Casa Reale, introduce l’epilogo più doloroso: l’esilio spontaneo. «Con lo stesso spirito di servizio verso la Spagna che ha ispirato il mio regno — scrive il monarca 82enne — e di fronte alla ripercussione pubblica che stanno generando certi fatti del passato della mia vita privata, desidero manifestarti la mia più assoluta disponibilità per contribuire a facilitare l’esercizio delle tue funzioni, nella tranquillità e nella quiete che richiede la tua alta responsabilità. Il mio retaggio e la mia propria dignità come persona me lo impongono». Un breve preambolo per formalizzare «la mia meditata decisione di trasferirmi, in questi momenti, fuori dalla Spagna». Non è ancora noto quale sia la destinazione, da qualche tempo si vocifera che possa essere la Repubblica Dominicana a casa da amici. Resta invece nella sua residenza delle Baleari la maglie Sofia di Grecia. - (PRIMAPRESS)