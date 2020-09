Il presidente del PP, Pablo Casado comparirà davanti ad una Commissione Parlamentare per finanziamenti illegali del partito

(PRIMAPRESS) - MADRID - Assumono contorni sempre più pesanti le accuse che hanno tirato in ballo il presidente del PP, Pablo Casado, travolto dalle rivelazioni sull'uso dell'apparato statale per coprire i finanziamenti illegali del partito. Le prove dell’abuso sarebbero schiaccianti e le dichiarazioni di Francisco Martínez, ex Segretario di Stato per la Sicurezza, sono una gola profonda che compromette l'attuale leader del PP. Casado ora dovrà affrontare l’inchiesta aperta sulle rivelazioni giudiziarie davanti ad una commissione parlamentare, anche se i media spagnoli riferiscono che il capo del PP è intenzionato a negare il suo coinvolgimento in quella fase. Casado non si tirerà indietro davanti alla commissione ma dichiarerà la sua completa estraneità ai fatti. Ma chi è Martinez che ha aperto una voragine nel sistema politico spagnolo? E’ l’ex Segretario di Stato per la sicurezza e presunto coordinatore del complotto di spionaggio para-polizia dell'ex tesoriere del PP Luis Bárcenas che a sua volta aveva deciso di divulgare i segreti finanziari del PP. La questione rischia di diventare un bomba per tutta la politica spagnola e compromettere nuovamente la stabilità del governo. - (PRIMAPRESS)