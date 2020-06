Senza quarantena nel Regno Unito con la classificazione di Paese non a rischio. Verde, arancione e rosso le categorie studiate dal comitato di virologi

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il Regno Unito rimuoverà la quarantena per coloro che arrivano da paesi ritenuti a basso rischio rispetto a Covid-19. Il provvedimento è stato annunciato dal governo britannico.

Un comitato di esperti classificherà i paesi in tre categorie : verde, arancione e rosso. Le persone che arrivano da paesi classificati in verde o arancione non dovranno più essere messe in quarantena per 14 giorni al loro arrivo sul territorio britannico. Queste tre categorie saranno classificate in base a vari fattori come la prevalenza di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus, la traiettoria dell’epidemia e l’affidabilità dei dati.

L’individuazione dei paesi e l’attuazione della nuova misura dovrebbe essere nota a partire da lunedì prossimo. - (PRIMAPRESS)