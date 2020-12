Regno Unito: a giorni inizierà la distribuzione del vaccino Pfizer-Biontech. In fila anche i reali in base all’età

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La regina Elisabetta,94 anni,e il principe Filippo,99 anni, saranno vaccinati contro il coronavirus "nelle prossime settimane". Lo riporta il Daily Mail, precisando che non è previsto per loro alcun trattamento preferenziale rispetto agli altri cittadini del Regno Unito, dove è stata approvata la distribuzione del vaccino Pfizer-BioNTech. Tutti i reali inglesi saranno vaccinati secondo una tempistica legata all'età. Secondo gli esperti,se la loro vaccinazione avvenisse pubblicamente, contribuirebbe a contrastare lo scetticismo. La situazione della diffusione del virus in Gran Bretagna vede registrati 15.539 nuovi contagi (- 759) da Coronavirus, per un totale complessivo di 1.705.971 contagi. Per quanto riguarda i decessi oggi si contano 397 casi, per un totale complessivo di 61.014 persone decedute dall’inizio della pandemia. In sostanza i dati sono in discesa ma non bisogna dimenticare che nella prima fase della circolazione del virus c'era una forte componente megazionista anche all'interno del Parlamento a cominciare dal premier Boris Johnson poiconvertitosi dopo essere stato lui stesso vittima del Covi-19. - (PRIMAPRESS)