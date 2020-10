OMS: una persona su 500 è stata positiva al coronavirus. Sono oltre 42 mila i decessi e scattano nuove regole restrittive

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Oltre 42mila decessi e sfiorata la soglia dei 500 mila casi di nuovi positivi, così si presenta la situazione in Gran Bretagna nei primi giorni di ottobre.

La scorsa settimana il governo britannico aveva registrato un totale giornaliero di circa 7.000 casi confermati al giorno.

I dati più recenti dell'Ufficio per le statistiche nazionali suggeriscono che il numero di infezioni sta aumentando più lentamente rispetto alle settimane precedenti ma è pur sempre in crescita e non dà segni di aver perso la sua carica virulenta..

L’ente sanitario che fornisce consulenza al governo britannico, afferma che è ancora "altamente probabile" che l'epidemia stia crescendo in modo esponenziale in tutto il paese.

Dopo un calo costante dal primo picco di aprile, i casi confermati di coronavirus hanno ripreso a salire a luglio, con il tasso di crescita in forte aumento dalla fine di agosto.

Il numero ufficiale di casi durante il primo picco ha sottostimato il numero di persone con coronavirus, poiché i test diffusi non erano disponibili fino a metà maggio.

Con i ricoveri ospedalieri anche ora in aumento, gli ultimi dati del governo mostrano che 368 pazienti ricevono ventilazione meccanica, il dato più alto da giugno.

Una stima dell'Ufficio per le statistiche nazionali (ONS), pubblicata venerdì 2 ottobre scorso, suggerisce che circa una persona su 500 in Inghilterra aveva il coronavirus nella settimana terminata il 24 settembre, solo leggermente in calo rispetto alla settimana precedente.

Sulla base dei test condotti nelle famiglie per rilevare l'infezione in corso, si ritiene che l'indagine ONS fornisca uno dei quadri più accurati sull'aumento o meno di nuovi casi. Sono state introdotte restrizioni aggiuntive in molte aree del Regno Unito, anche in tutta la Scozia e Irlanda del Nord.

Oltre a queste misure nazionali, parti del Galles, Scozia, Irlanda del Nord e aree delle Midlands, Lancashire, Merseyside, West Yorkshire e nord-est dell'Inghilterra hanno visto l'imposizione di regole aggiuntive. - (PRIMAPRESS)