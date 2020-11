La Gran Bretagna verso la fine del lockdown unico per introdurre tre fasce di restrizioni come l’Italia

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il premier britannico Johnson ha presentato alla Camera dei Comuni il nuovo piano anti-Covid, che entrerà in vigore dopo la scadenza dell'attuale lockdown. Dal 3 dicembre al 31 marzo sarà reintrodotta la distinzione delle aree del Paese in tre fasce, a seconda del rischio contagio. Dal 3 dicembre riapriranno i negozi non essenziali e parrucchieri.Nuovamente autorizzati sport all'aperto,cerimonie e riti religiosi. Le scuole rimarranno aperte."Non può essere un Natale normale",ha detto Johnson. "C'è una lunga strada fino a primavera" - (PRIMAPRESS)