La Gran Bretagna torna in lockdown. Johnson: "Il virus è meno letale ma corre più veloce di prima"

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La Gran Bretagna costretta ad un ulteriore giro di vite per contenere il virus. In una conferenza stampa il premier Boris Johnson annuncia misure ancora più drastiche: “Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, non ci sono prove di una maggiore letalità ma sembra che si propaghi più velocemente.Dobbiamo agire adesso". Così il premier britannico Johnson questa sera ha annunciato l’introduzione di misure più rigide con un lockdown totale. "Non possiamo avere il Natale che avevamo programmato-dice-Nulla al momento indica che il vaccino sarà meno efficace, ma quando il virus cambia il suo attacco noi dobbiamo cambiare strategia". Londra e il sud-est dell'Inghilterra andranno in lockdown da domani. - (PRIMAPRESS)