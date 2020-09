La Gran Bretagna si rimangia l'accordo di Brexit con un voto di recesso in Parlamento che fa infuriare Bruxelles.

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Primo scoglio superato alla Camera dei comuni per il contestatissimo progetto di legge del governo di Boris Johnson, che mira a rimettere in discussione attraverso una norma nazionale alcuni degli impegni presi per il dopo Brexit nell'accordo di recesso firmato con l' Ue, in particolare sullo status commerciale e doganale dell'Irlanda del nord, e che ha scatenato l'ira di Bruxelles. La seconda lettura del provvedimento è passata con 340 sì e 263 no, ma date le numerose astensioni la partita potrebbe riaprirsi nel resto dell'iter. Nei giorni scorsi l'ex fedelissimo di Johnson, il conservatore Cox, aveva preso posizioni su quella che sta sempre di più prendendo la dimensione di un accordo rimangiato da parte di Londra. - (PRIMAPRESS)