L'Inghilterra va di nuovo in lockdown fino al 2 dicembre sostituendo la soluzione dei tre livelli come in Italia. Tutte chiuse le attività non essenziali

LONDRA - Un nuovo lockdown di 4 settimane è cominciato a mezzanotte in Inghilterra: invito a restare a casa e chiusi negozi non essenziali,pub e palestre. Famiglie diverse non possono incontrarsi al chiuso o in giardini privati. Previste sanzioni in caso di violazioni. Il lockdown "scadrà automaticamente" il 2 dicembre. Ieri le misure sono state approvate dalla Camera dei Comuni. Il lockdown sostituisce il sistema a 3 livelli in vigore fino a ieri. Ieri l'Inghilterra ha registrato 492 morti, il dato più alto da maggio,e 25.177 casi.