Boris Johnson non risponde alle domande dei giornalisti sulla sua love-story con Jennifer Arcuri e all'uso di fondi pubblici

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Boris Johnson entra nel vortice di una love-story di quando era sindaco di Londra durante il suo viaggio a New York per una riunione all’Onu. Ai giornalisti che lo pressavano ha rifiutato di rispondere alle domande sulla sua relazione con una giovane donna d'affari che aveva goduto di una serie di privilegi durante i suoi viaggi commerciali all'estero quando era sindaco di Londra.

Le accuse sono pesanti perché alla donna, Jennifer Arcuri, un’ imprenditrice nel settore hi-tech, sarebbero state concesse oltre 126.000 sterline di denaro pubblico.

Secondo il Sunday Times il signor Johnson era un visitatore abituale dell'appartamento della signora Arcuri a Shoreditch, nell'East London, ed avrebbe partecipato a numerosi eventi per promuovere la sua compagnia in fase di start-up.

Ma, quando gli è stato chiesto per sei volte dai giornalisti, sul suo aereo per New York, se quanto pubblicato dal Sunday Times fosse vero, il primo ministro ha dato la stessa risposta: "Sono qui per parlare di quello che stiamo facendo all'ONU". - (PRIMAPRESS)