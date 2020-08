Nuovo allarme per la soglia superata dei 1000 casi di Covid in Germania. Scattano i test per gli ingressi di stranieri dai paesi a rischio

(PRIMAPRESS) - BERLINO - In Germania scatta nuovamente l’allarme per il coronavirus. Il numero dei nuovi contagi in un giorno in Germania non era così alto da tre mesi, e la soglia delle mille nuove infezioni non veniva superata dall'11 maggio scorso, riferisce Die Welt. Nei dati del Robert Koch Institut, i casi attivi sono 8.692, in aumento del 26% rispetto alla settimana scorsa e dell'87% rispetto al punto più basso del' l'infezione il 15 luglio. Intanto il governo tedesco annuncia la decisione di imporre, da sabato, test anti-Covid ai viaggiatori provenienti dai Paesi ritenuti più a rischio. - (PRIMAPRESS)