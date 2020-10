La proposta di Angela Merkel per un lockdown "light" a partire del 4 novembre. Chiusura dei luoghi di intrattenimento

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Un 'lockdown light' a partire dal 4 novembre e per tutto il mese valido per l'intero territorio tedesco: è questa la proposta contenuta nel documento che oggi la cancelliera Angela Merkel sottoporrà alla riunione con i governatori dei Land. Lo anticipa la Bild. Saranno chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema e saranno vietate gli assembramenti di persone e le manifestazioni pubbliche. Scuole e asili rimarranno aperti, secondo quanto previsto in una bozza del documento. Sono più del 40% i decessi che hanno colpito l'Europa nell'ultima settimana e 11 mila nuovi casi di nuovi positivi al Covid solo in Germania. - (PRIMAPRESS)