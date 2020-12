La Germania pensa a prolungare il lockdown sino al 31 gennaio per contrastare i numeri alti del contagio

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Mentre dilaga ancora la polemica per una fornitura di vaccini dalla Pfizer-Biontech acquistati dalla Germania fuori dagli accordi Ue, ora il paese della cancelliera Angela Merkel si preparava a prolungare il suo il lockdown. Il 10 gennaio prossimo sarebbe scaduto il termine del confinamento ma l’intenzione già dichiarata è di prolungarlo per altre due o tre settimane. Merkel e i ministri presidenti dei Laender, ci starebbero già lavorando in vista del vertice del 5 gennaio. Stando a queste indiscrezioni, rimarrebbe tutto chiuso fino al 24 o addirittura fino al 31 gennaio. Sulle scuole non si è ancora raggiunto un accordo fra le regioni. Intanto il prolungamento delle chiusure è dovuto ai numeri del Covid che non accennano a diminuire. In una sola giornata la Germania aveva visto un picco di di nuovi contagi di 22.459 nelle 24 ore e un impressionante escalation di decessi nelle 24 ore con 1.129 vittime del virus. Una situazione che i tedeschi stanno cercando di contrastare, nel più breve tempo possibile, con una copertura quanto più vasta della vaccinazione. Una situazione d’allarme che li avrebbe portati ad eludere anche il patto dell’Unione Europea di pari condizioni d’acquisto di vaccini. - (PRIMAPRESS)