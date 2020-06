Il focolaio del mattatoio di Tönnies rischia di riportare l’emergenza Covid in Germania

(PRIMAPRESS) - VESTFALIA (GERMANIA) - Il focolaio di contagi da coronavirus scoppiato nel mattatoio di Tönnies nelle località di Gütersloh e Warendorf nel Nordreno-Vestfalia, ha mostrato tutto il lato debole della Germania. Con lo stabilimento chiuso dove lavoravano sopratutto lavoratori dell’est ma senza nessuna precauzione presa per evitare la diffusione del virus, ora è anche arrivato l’esercito. I numeri dei positivi è ora di 1331 casi risultati positivi ma non si puó dire che sia un dato definitivo. E da qui nasce il timore che la Germania possa far tornare una nuova ondata di misure di restrizioni, quarantene e isolamenti a livello regionale. L’istituto Robert Koch (RKI) ha rilevato un forte aumento dei due indici di contagio R0 maggiormente utilizzati in Germania, che indicano un valore medio su quattro e sette giorni: domenica 21 giugno il fattore R0 a quattro giorni è balzato da 1,79 di sabato a 2,88 e quello a sette giorni, che mercoledì 17 giugno era 0,89 confermando una situazione sotto controllo, è salito sabato da 1,55 a 2,03. Un R0 a 2,88 significa che ogni persona infetta ne contagia altre in modo esponenziale. - (PRIMAPRESS)