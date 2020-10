Covid in aumento in Germania e salgono a 11 le città in cui è entrato in vigore il coprifuoco dalle 23 alle 6

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La curva dei contagi in Germania cresce in modo preoccupante tanto da aver spinto il governo a decretare l’entrata in vigore del coprifuoco in 11 città della Germania, tra cui Berlino e Francoforte. Nella capitale tedesca i locali devono chiudere dalle 23 alle 6, fascia oraria solitamente super affollata di gente nel weekend quando i locali sono aperti tutta la notte. Coprifuoco, in vigore almeno fino al 31 ottobre,anche per tutti i negozi,tranne farmacie e stazioni di servizio: quest'ultime non potranno vendere alcolici. Un duro colpo all'economia del commercio e del terziario. - (PRIMAPRESS)