Berlino: sparatoria nel quartiere Kreuzberg nei pressi della sede del partito Spd. Tre persone ferite gravemente

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Sparatoria stamane nel quartiere Kreuzberg, a Berlino. Almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite,tre delle quali gravemente. Numerosi gli agenti dispiegati per cercare le persone coinvolte nel conflitto a fuoco. In corso le indagini. Al momento non sono chiare le ragioni della sparatoria,avvenuta vicino a un cancello su Stresemannstrasse, presso la sede del Partito Spd. Qui sono stati trovati e soccorsi tre dei feriti; il quarto è stato invece ripescato dal vicino canale di Landwehr, dove si era gettato. - (PRIMAPRESS)