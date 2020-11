Angela Merkel: i tre lustri della Cancelliera al comando della Germania tra alti e bassi

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Precisamente oggi 22 novembre, la cancelliera Angela Merkel, festeggia tre lustri alla guida della Germania. La ragazza di Kohl come fu definita dai media quando surclassò la vecchia classe politica, per poterne prendere il comando, ha mostrato in tutti questi anni l’efficacia del messaggio ai cittadini: diretto e senza mezzi termini senza la voglia di voler trovare il consenso a tutti i costi. Perchè Angela sa bene che è una strategia che non paga nel medio termine. L’altro pregio è la sua parca gestione del potere anche nell’immagine privata. Angela è Angela anche nel privato quando in vacanza in Italia, zaino in spalla, sembra un’escursionista come tanti. Sul piano politico è stata capace di grandi coalizioni coi liberali, coi socialdemocratici, persino coi verdi, e riesce a scansare alternative, populisti e estremisti. All’inizio sembrava una meteora. Eppure eccola qua, inossidabile e affidabile e forse unica vera leader dell’Europa anche se non indenne da sbagli. - (PRIMAPRESS)