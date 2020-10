Anche Berlino decide per il "coprifuoco" dopo le 23 dei locali con l'aumento di positivi al Covid e limita a 10 persone le feste al chiuso

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Coprifuoco anti-pandemia a Berlino: il Senato della capitale tedesca ha deciso la chiusura di tutti i ristoranti e bar dalle ore 23 alle 6. Previste eccezioni solo per benzinai con bar che non potranno vendere alcolici nella notte. Lo riferiscono i media tedeschi. La stretta dopo il nuovo aumento dei contagi a Berlino, oltre 1600 nei sette giorni, mentre il fattore R, l'indice con cui viene misurato il trend di accelerazione del virus, è balzato a 1,26. Tra le altre misure restrittive previste,il divieto di incontro con più di 5 persone (sempre dalle 23 alle 6). Le restizioni riguardano anche le feste al chiuso in locali riservati che non potranno avere più di 10 persone. - (PRIMAPRESS)