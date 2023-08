Ue, la Commissione europea conferma l’urgenza di riforma del Patto di Stabilità per evitare i deficit di paesi membri

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli Stati devono raggiungere un accordo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita entro l'anno. In alternativa si tornerà alle vecchie regole con l'incertezza su come applicarle. "La clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che prevede, in caso di una grave recessione economica, una deviazione temporanea dai requisiti di bilancio normalmente applicabili, sarà disattivata alla fine del 2023", secondo quanto confermato dalla Commissione europea. È escluso quindi ogni slittamento o proroga delle misure straordinarie che negli ultimi tre anni hanno permesso agli Stati di ricorrere al deficit - per rispondere al Covid, prima, e alla crisi ucraina, poi - senza il timore di finire in procedura d'infrazione. Tuttavia un accordo sul nuovo Patto non sembra ancora a portata dei paesi membri. - (PRIMAPRESS)