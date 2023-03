Siccità: allarme acqua del Centro di Ricerca della Commissione Europea per Italia, Francia e Spagna

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli impatti della siccità su Italia settentrionale, Francia e Spagna "sono vsibili" e "sollevano preoccupazioni per l'approvvigionamento idrico per uso u- mano, agricoltura e produzione di energia".Così un rapporto sulla siccità in Europa del Centro Comune di Ricerca, JRC della Commissione Europea. Dopo quella del 2022, l'Europa e l'area del Mediterraneo,secondo i ricercatori, potrebbero vivere quest'anno un'altra estate estrema. Si raccomanda un attento monitoraggio, un uso appropriato dell'acqua,strategie settoriali mirate e una cooperazione rafforzata. - (PRIMAPRESS)