Vaccino Pfizer-Biontech: con il Vax Day la Francia inizia dalle case di cura per anziani

PARIGI - Anche in Francia sono arrivate le prime dosi del vaccino Pfizer-Biontech. Il farmaco è arrivato alla farmacia centrale ospedaliera di Parigi, alla periferia della capitale. Domani 27 dicembre, come auspicato dall'Ursula von der Leyen, la vaccinazione comincerà in tutta Europa con il Vax Day. Così, dunque, in Francia e in contemporanea a tutti gli altri 26 Paesi Ue. La scelta fatta dai transalpini è di iniziare le prime vaccinazioni nelle case di riposo per anziani.