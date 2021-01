La Francia intensifica le misure anti-Covid e anticipa il coprifuoco alle 18. Bloccata anche l’attività di palestre e scuole

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Per la Francia arriva una stretta ancora più forte alle misure anti Covid. Il coprifuoco che ora è alle 20 in 25 dipartimenti, da sabato sarà anticipato alle 18 "per 15 giorni" in tutto il Paese. Così il premier Castex. Ma le scuole "restano aperte", spiega. "Rafforzamento del protocollo sanitario soprattutto nelle mense. Sospensione dell'attività sportiva scolastica ed extrascolastica all'interno. Aumento dei tamponi", ha detto Castex. Fiero il ministro dell'Educazione, Blanquer: "La Francia, finora, è il Paese in Europa che ha tenuto aperte le sue scuole più a lungo" durante la pandemia di Covid19 - (PRIMAPRESS)