Ancora un giro di vite in 15 regioni della Francia per contrastare i numeri alti del contagio: vietato uscire di casa dalle 18

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il governo francese ha annunciato un inasprimento del coprifuoco notturno in 15 regioni: l'ordine di stare a casa verrà anticipato alle 18 dalle attuali 20. Tra le zone interessate, il dipartimento delle Alpi-Marittime che comprende Nizza e l'area orientale del Paese mentre Parigi per ora è esclusa. "Il virus continua a diffondersi ma con disparità tra regioni", ha spiegato il portavoce del governo, Attal,"se la situazione peggiorerà ancora in certe aree, verranno prese "decisioni utili". Teatri e cinema non riapriranno il 7 gennaio cos’ come si era ipotizzato inizialmente. Solo ieri 1° gennaio la Francia aveva registrato 19.348 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Un numero ancora troppo alto che ha spinto l’esecutivo transalpino ad allungare il lockdown.Intanto, però, monta la polemica sui ritardi accumulati per il piano di vaccinazione: dal 27 dicembre sonostate vaccinate solo 200 persone. - (PRIMAPRESS)