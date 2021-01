Regno Unito: la National Education Unio (Neu) chiede di non riaprire le scuole “prima che la pandemia vada fuori controllo”

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il governo britannico ha deciso che resteranno chiuse tutte le scuole elementari di Londra fino al 18 gennaio, a causa dell'alto numero dei contagi. Ma secondo il principale sindacato degli insegnanti, la National Education Unio (Neu), la decisione non è sufficiente. Si chiede la chiusura di tutte le scuole dell'Inghilterra, sul modello di quanto fatto in Scozia,Galles,Irlanda del Nord, prima che l'infezione vada "fuori controllo". Nelle ultime 24 ore, in Gran bretagna si sono registrati 53 mila nuovi casi e 613 decessi. - (PRIMAPRESS)