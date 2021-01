La Gran Bretagna con numeri record di decessi lancia una tardiva campagna di informazione "stay at home"

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E’ una mossa un po’ tardiva quella lanciata oggi dalla Gran Bretagna con l’annuncio di una campagna di informazione la cui raccomandazione suona così: “Comportatevi come se lo aveste contratto" riferito ovviamente al coronavirus. E’ il tentativo di frenare la pandemia che a detta delle stesse autorità sanitarie è fuori controllo così come aveva dichiarato anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan. Il record segnato l’8 gennaio, di 1.325 decessi e i 68.053 casi di contagio sono stati una pagina nera per il governo britannico. "Stare a casa significa proteggere proteggere il sistema sanitario che è al collasso e consente di salvare vite", è lo spirito della campagna. Il governo britannico ora ha anche deciso di inasprire i controlli, al fine di far rispettare le misure decise per contrastare la diffusione del Covid. - (PRIMAPRESS)