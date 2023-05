Pnrr Italia, Nuyts (UE): "Si a modifiche ma non le abbiamo ancora ricevute". Salvini "Spenderemo tutto"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - PNRR: "Qualsiasi revisione"dei piani nazionali di ripresa e resilienza"non dovrebbe abbassarne l'ambizione complessiva", a dirlo è la portavoce della Commissione Ue Nuyts."Siamo consapevoli -ha aggiunto- che il governo italiano voglia rivedere il Pnrr, ma non abbiamo ancora ricevuto una richiesta formale di modifica". Per il ministro Salvini, "l'obiettivo è spendere bene e tutti i fondi del Pnrr, soprattutto quelli per le infrastrutture. Non è in agenda nè la restituzione nè la mancata spesa dei fondi. Al massimo si rimodulano alcune voci". ha ribadito il ministro leghiesta. - (PRIMAPRESS)