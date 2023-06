Migranti: la Commissaria per gli Affari Esteri Johansson presenta il piano di contrasto nel Mediterraneo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissaria agli Affari interni, Johansson, ha presentato il piano della Commissione per fronteggiare l'immigrazione illegale nel Mediterraneo ovest e nell'area atlantica. Il piano si basa su 4 pilastri:contrasto al contrabbando di esseri umani,gestione delle frontiere,rimpatri,percorsi legali di accesso al mercato del lavoro europeo.Previste 18 misure operative per rafforzare l'impegno con Paesi partner come Marocco,Senegal,Mauritania e Gambia. Ora bisognerà analizzare nei dettagli il piano soprattutto negli accordi bilaterali che verranno intrapresi con i paesi con maggiori flussi d'ingresso. Intanto, però, la commissaria,Johansson ha affermato che "la visita odierna di Meloni in Tunisia è stata cruciale". Là premier, infatti nell'incontro lampo di ieri con il presidente Saied ha affrontato la questione degli aiuti alla Turchia per uscire dalla crisi economica e il nodo dell' emorragia di migranti. - (PRIMAPRESS)