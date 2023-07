Migranti: ecco che cosa prevede il Memorandum Ue per gli aiuti a Tunisi dopo la visita di von der Leyen, Meloni e Rutte

(PRIMAPRESS) - TUNISI - L'incontro di ieri con il Presidente Saied a Tunisi di von der Leyen, Meloni e Rutte ha fissato i termini del Memorandum Ue per gli aiuti a Tunisi sulla questione migranti ma con il vincolo di attuare le riforme. L'Unione europea si impegna ad assistere la Tunisia nei suoi sforzi per rilanciare la crescita economica con l'obiettivo di stabilire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo attraverso politiche appropriate, comprese le riforme socio-economiche progettate dalla Tunisia". Lo prevede il Memorandum d'intesa firmato a Cartagine da Ue e Tunisia la cui attuazione sarà discussa nel III trime- stre del 2023.La Ue "sosterrà le riforme" con un conferimento che sarà "versato interamente nel 2023". - (PRIMAPRESS)