Maternità surrogata: Italia condannata da Strasburgo per un mancato riconoscimento di una bimba ucraina

(PRIMAPRESS) - STASBURGO - L'Italia ha violato i diritti di una bambina nata nel 2019 in Ucraina con la maternità surrogata, impedendo il riconoscimento legale del rapporto di fi- liazione con il padre biologico e facendo di lei un'apolide. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani. Per la Corte, lo Stato italiano ha violato il diritto della bimba alla vita familiare e privata.L'Italia dovrà versare 15.000 euro per i danni morali alla bambina e altri 9.536 euro per le spese legali sostenute dal padre biolo- gico e dalla madre intenzionale.