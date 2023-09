Lo Stato dell’Unione, il discorso di von der Leyen: “L’Europa è stato il futuro migliore dopo la guerra”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "La nostra Unione oggi riflette la visione di coloro che sognavano un futuro migliore dopo la guerra. Un futuro in cui nazioni,democrazie e persone avrebbero lavorato insieme per pace e prosperità.Credevano che l'Europa fosse la risposta all'appello della storia". Così la presidente della Commissione Ue nel discorso sullo Stato dell'Unione. Fra 300 giorni si vota,"sarà il momento di decidere che tipo di futuro e di Ue vogliamo". Avanti col Green Deal, "il pianeta è in ebollizione". Sfide a Ue manodopera, inflazione e competenze. Poco o nulla sulla questione migranti nel discorso di von der Leyen specie con la situazione del blocco delle frontiere di Francia e Germania. È la presidente dell'Eurocamera, Metsola ad affrontare il tema. "Sulle migrazioni le soluzioni non possono essere sul piano nazionale ma solo a livello europeo". Così la presidente dell'Eurocamera, Metsola rispondendo a una domanda sullo stop tedesco e francese agli ingressi via Italia. Al punto stampa prima del discorso sullo Stato dell'Unione, Metsola ha anche detto: "Penso non ci siano altre opzio- ni se non concludere il Patto sulla mi- grazione, i cittadini di tutti i Paesi Ue ci hanno chiesto di trovare soluzioni. A 10 anni dalla tragedia di Lampedusa non abbiamo ancora fatto abbastanza" riconosce Metsola.

intanto oggi proprio sulla vicenda migranti ci sarà il question time alla Camera con il ministro Piantedosi. Le opposizioni continuano ad insistere che la soluzione non può che essere europea - sottolinea la pienissima Picierno- ma le pressioni sull'Europa non sembrano pressanti. - (PRIMAPRESS)