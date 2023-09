Incontro Mitsotakis-Meloni: ecco su cosa punteranno Grecia e Italia nel Consiglio Supremo del 2024

(PRIMAPRESS) - ATENE - L'incontro di ieri ad Atene della premier Giorgia Meloni con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è stato letto come la determinazione dei due paesi a trovare una soluzione alla questione non più sopportabile dei flussi di immigrazione dal continente africano. L'Unione Europea ha mostrato di non avere soluzioni efficaci a disposizione ma intanto sulle economie dei due paesi di prima accoglienza pesano costi enormi di gestione anche in perdita progressiva di turismo sui luoghi di sbarco. E c'è poi un allarme lanciato dalle comunità di pesca dei due paesi: "Nelle nostre reti ci sono sempre più cadaveri". Il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Grecia e Italia, dunque, è una necessità che non può più prescindere dalla sorveglianza delle frontiere, così come la necessità di reprimere le reti di trafficanti e prevenire le partenze da paesi terzi". Mitsotakis "ha sottolineato la necessità che il Consiglio Europeo dovrebbe almeno prevedere l’esclusione delle spese per la difesa dal calcolo dei deficit degli Stati membri”. Ma sarà una battaglia che i due esponenti di governo si riserveranno a portare avanti a Parlamento europeo rinnovato. I due capi di governo, infatti, hanno concordato di convocare il Consiglio Supremo per la cooperazione bilaterale in Italia nella prima metà del 2024, cioè sotto data delle elezioni europee. - (PRIMAPRESS)