Giornata dell’Europa: le celebrazioni del 9 maggio tra visita di von der Leyen in Ucraina e la Ventotene dimenticata

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Giornata dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione europea. Anche se c'è da ricordare che fu il Manifesto di Ventotene – che aveva come titolo originale "Per un'Europa libera e unita" scritto da Altiero Spinelli, ad essere stato il punto di partenza per la realtà di oggi.

la Giornata dell'Europa costituirà un punto d'incontro per saperne di più su come l'Unione europea supporti la pace, la sicurezza e la democrazia con la sua determinazione di fronte alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e ad altri conflitti nel resto del mondo. La Giornata dell'Europa 2023 consentirà inoltre ai visitatori di conoscere meglio l'impegno dell'UE a costruire un'Europa verde, digitale e competitiva, equa e qualificata, forte, resiliente e sicura. Particolare rilievo verrà dato in questa edizione anche all'Anno europeo delle competenze 2023, al via ufficiale proprio domani 9 maggio. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen sarà a Kiev in Ucraina per sostenere il processo di pace del paese e il futuro ingresso in Europa. - (PRIMAPRESS)