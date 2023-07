Fondi Pnrr: oggi cabina regia. A rischio la quarta rata. Gentiloni:"Non ci sarà senza obiettivi raggiunti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche in assenza di Giorgia Meloni impegnata nel vertice Nato di Vilnius, il governo ha dovuto convocare d’urgenza per oggi alle 13.30 la cabina di regia sul Pnrr. All’ordine del giorno c’è la “revisione della quarta rata del Pnrr”. La convocazione è stata inviata ieri in serata dal ministro Raffaele Fitto a tutti i ministri. La riunione si terrà a Palazzo Chigi, nella Sala Verde. Al termine dell’incontro il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, dovrebbe tenere una conferenza stampa. La convocazione d'urgenza è stata sollecitata anche da una nota arrivata ieri dal commissario Ue Paolo Gentiloni in cui si parlava dell’arrivo della terza rata Pnrr da 19 miliardi ma prospettava delle preoccupazioni sulla quarta rata da 16 miliardi. Per via di alcuni ritardi accumulati nell'invio dei resoconti sugli obiettivi raggiunti, la quarta rata, che doveva essere incassata nel 2023 potrebbe slittare al 2024. Una questione non da poco vista l'entità delle cifre in soccorso dei conti pubblici italiani. Gentiloni è stato chiaro: "Posso dirvi che la Commissione non procederà mai a un esborso se non saranno raggiunti gli obiettivi". - (PRIMAPRESS)