Energia verde Ue: Bce, Bei e Aie chiedono a governi ed imprese di accelerare sulla transizione

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione Europa dovrà accelerare sulla transizione verso l'energia pulita. A chiederlo sono Bce, Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e Agenzia internazionale dell'energia rivolgendosi ai governi, alla finanza e all'industria dell'Europa "perchè vi sia competitività industriale e stabilità finanziaria". Così hanno scritto in una nota congiunta le tre istituzioni: "Considerati gli ingenti investimenti necessari sarà importante" migliorare l'accesso "ai finanziamenti,con"misure" per istituire un'Unione del mercato dei capitali (Cmu) verdi". L'obiettivo, è arrivare a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. - (PRIMAPRESS)