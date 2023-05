(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Le elezioni europee si terranno nel periodo 6-9 giugno 2024. E' la forchetta in cui negli Stati membri si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Lo ha deciso la riunione dei Rappresentanti permanenti dei Paesi Ue (Coreper) La decisione dovrà essere finalizzata in uno dei prossimi Consigli Ue, probabilmente il 22-23 maggio. - (PRIMAPRESS)