Diagnostica e prevenzione orale per la tutela della salute

(PRIMAPRESS) - Una corretta igiene orale è fondamentale per prevenire o curare non solo le malattie della cavità orale, ma anche per migliorare lo stato di salute di tutto il corpo. Sulla base delle innovazioni legate alla ricerca di biologia molecolare, nasce la partnership tra Medical Pro Forma, Carestream e Groupama Assicurazioni che puntano l’attenzione su prevenzione e diagnostica con tecnologia di ultima generazione per la tutela della salute orale e sistemica. “Grazie alla saliva – il cui prelievo è meno invasivo di un’analisi del sangue - è infatti possibile accedere a una serie di informazioni che consentono la diagnosi di numerose patologie sistemiche, quali ad esempio le malattie cardiovascolari, il diabete, le malattie all'apparato respiratorio e le complicanze legate alla gravidanza” spiega il Professore Francesco Carinci, Chirurgo maxillo-facciale dell'Università di Ferrara e Direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare LAB, Consulente scientifico Medical Pro Forma. Sorrisi Assicurati, la nuova formula assicurativa prima ed unica nel suo genere, garantisce unacopertura odontoiatrica che rende accessibile a tutti, presso i centri specialistici convenzionati e con meno di 15€ al mese, cure odontoiatriche di alta qualità, tra cui check-up con impronta ottica 3D, visite specialistiche, pulizie dentali con ablazioni ad ultrasuoni e ulteriori prestazioni odontoiatriche. Le spese per cura e prevenzione della salute orale sono infatti alte e molte persone sono costrette troppo spesso a rinunciare a visita e assistenza medica: nella fascia di pazienti sopra i 15 anni, secondo il rapporto Istat pubblicato a ottobre 2017,solo l’11,7% ha usufruito del servizio pubblico per la salute orale, l’86,9% si è rivolto al privato e l’80% ha sostenuto una spesa di tasca propria. Attualmente attiva nelle cliniche Medical Pro Forma di Roma e Latina, la copertura sarà poi estesa alle cliniche delle altre principali città italiane e prevede l’utilizzo dello scanner intraorale di ultima generazione CS 3600, inserito nel protocollo clinico di Sorrisi Assicurati. Il dispositivo di Carestream Dental permette nel giro di pochi minuti lo sviluppo in 3D della propria dentatura, un servizio innovativo ancora scarsamente impiegato a livello mondiale (solo il 3%, secondo quanto comunicato dall’azienda, utilizza attualmente l’impronta digitale). Per la prevenzione e la salute orale, l’approccio dei pazienti è molto diverso rispetto agli altri tipi di cura, perché costretti ad accedere quasi esclusivamente al privato, con ovvie barriere economiche per i meno abbienti, provocando una notevole discriminazione sociale. Con Sorrisi Assicurati si punta ora ad orizzonti finora inesplorati, garantendo un’assicurazione odontoiatrica “democratica” che si traduce anche in vantaggio fiscale come welfare aziendale per le imprese che decidono di aggiungere il servizio. - (PRIMAPRESS)