Seigradi presenta il nuovo sito "Seigradi.com"

ROMA - Un nuovo sito Internet, una riorganizzazione dell’offerta con apertura a nuovi servizi di comunicazione, uno spazio ad hoc per l’anima creativa 6Glab: queste le prime novità che Seigradi annuncia nel suo 15° anno di vita.

Fondata nel 2003 da Barbara Gemma La Malfa, professionista con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Seigradi è una delle principali agenzie di Pubbliche Relazioni, Digital PR e Marketing Communication presenti in Italia. In 15 anni di attività Seigradi ha avuto il piacere di lavorare con diverse realtà aziendali, associazioni e onlus nazionali e internazionali, dalle startup ai brand conosciuti in tutto il mondo, dalle PMI alle multinazionali in molteplici settori, dall’IT al Consumer, E-Commerce, Finance, Retail, Security, Green, Lifestyle, Non-profit e molti altri ancora.

Il nuovo sito Internet dell’Agenzia è stato realizzato con l’obiettivo di raccontare chi è oggi SEIGRADI, cosa la differenzia, la globalità della sua offerta di comunicazione e la sua vena creativa che ha portato, tra l’altro, nel 2014 all’apertura di una nuova divisione, 6Glab - Il Laboratorio delle Idee di Seigradi. Il concept grafico del sito resta fedele all’anima di Seigradi, con un ritorno ciclico del numero “sei” per richiamare la famosa teoria dei “sei gradi di separazione” da cui l’Agenzia ha preso il nome. Una teoria che ha una chiara connotazione emotiva, riconducendo le dimensioni del mondo a quelle ospitali e confortevoli del proprio ambiente domestico, in cui si trova la propria casa e quella degli amici. Una condizione spontanea, accogliente, semplice, empatica e di crescita, proprio come sono i 6 pilastri su cui si fonda il “metodo” naturale di Seigradi di comunicare.

Si rinnova invece l’intera parte di immagini del sito e, soprattutto, i contenuti, per rispecchiare la nuova realtà dell’Agenzia, descrivere tutti i servizi di marketing communications offerti, spiegare l’approccio e il metodo di lavoro, raccontare delle esperienze passate ed attuali con le Aziende che in 15 anni hanno scelto Seigradi e, finalmente, dare la giusta visibilità a 6Glab - Il Laboratorio delle Idee di Seigradi, la divisione dedicata al mondo della fotografia, dell’arte e della cultura, un progetto nato da un’idea di Barbara Gemma La Malfa nel 2014.



Le nuove immagini contenute nel sito mantengono quel rimando alla comunicazione naturale, a quel “metodo Seigradi” in cui tutti gli elementi concorrono alla costruzione di una realtà accogliente, dove il Cliente è “di casa” perché può trovarvi professionisti entusiasti e tenaci, che lavorano con passione e sono in grado di comprendere realmente le esigenze di comunicazione e di trasformarle in proposte concrete e costruite su misura. Un metodo che, come avviene in natura, non rimane costante ma si adatta ispirandosi alle tendenze e tutto ciò che è intorno, mescolando gli elementi, trovando nuove strade e arricchendosi delle esperienze.

Per la parte dei contenuti, in particolare, la pagina “Servizi” si arricchisce per dare spazio all’offerta di Digital PR e Social Media Marketing, alle azioni di influencer relations e guest blogging, agli interventi di content production e link building per creare e mantenere una vera presenza strategica sul WEB.

Conquista una pagina tutta sua all’interno del sito, 6Glab - Il Laboratorio delle Idee di Seigradi, la divisione che si rivolge ad aziende, artisti, associazioni ed enti non profit che operano in campo culturale, intendono individuare e sviluppare nuovi progetti, affinare la gestione delle proprie operazioni o dare vita ad iniziative culturali o legate al mondo dell’arte e della fotografia. Per queste realtà 6Glab mette in campo tutta l’esperienza di comunicazione e marketing di Seigradi con l’obiettivo di seguire tutte le fasi di avanzamento di un progetto, dall’ideazione fino alla sua effettiva realizzazione e comunicazione, con l’obiettivo di mettere in contatto il mondo imprenditoriale con quello culturale e artistico, secondo la mission di Seigradi, quella di aiutare i propri clienti ad individuare i “sei passaggi” per comunicare in maniera efficace con il resto del mondo.

Il lancio del nuovo sito sarà accompagnato da una campagna digital su Facebook, Twitter e Linkedin, attraverso i canali social dell’Agenzia costantemente aggiornati con le news più interessanti dei clienti e del settore.