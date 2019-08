RC auto: Prato è la provincia italiana dove la prima classe costa di più

(PRIMAPRESS) -per assicurare un’auto nonostante si sia in prima classe di merito. Questo il risultato dell’analisi svolta da Facile.it ( www.facile.it ) su un campione di oltre 14.000 preventivi di rinnovo RC auto compilati da profili in prima classe di merito nel primo trimestre 2019 attraverso il sito, e relative migliori offerte medie disponibili online*. Il dato forse lascia sorpresi, ma anche l’ultimo osservatorio del comparatore aveva evidenziato come i costi sostenuti dagli automobilisti pratesi fossero mediamente superiori del 62,25% rispetto alla media nazionale. Anche se per pochissimo, alle spalle di Prato si trovadove la migliore offerta disponibile per gli automobilisti in prima classe che vogliono assicurare la propria vettura è in media 595,93 euro; terzo posto per un’altra provincia campana,, dove l’offerta più bassa è risultata in media 580,62 euro. Napoli può però consolarsi, se così si può dire, con il primo posto nella classifica parallela dei costi Rc auto in prima classe relativa alle sole maggiori città italiane dove svetta su tutte le altre. Tornando a guardare la Top Ten delle province italiane in cui si paga di più nonostante si sia guadagnato il diritto alla prima classe di merito, il quarto posto è occupato da(501,08 euro); basta scendere di una sola posizione per ritrovare ancora una volta una provincia campana; questa volta, quinta con un prezzo pari a 468,28 euro. L’analisi, che ha considerato il profilo tipo di un uomo di quarant’anni che guida un’auto dal valore medio di 10.000 euro, ha visto piazzarsi al sesto postocon 450,01 euro. Anche il settimo posto è occupato da una provincia della Campania,(436,87 euro), che supera di poco la seconda delle province del Nord Italia in classifica,, dove per la prima classe di merito la migliore offerta disponibile era in media 414,24 euro. Il nono posto ci riporta al Sud e più precisamente a, provincia in cui l’offerta meno cara equivaleva ad una spesa di 407,37 euro. Ultimo posto, nella classifica delle aree in cui la prima classe di merito costa di più, per una provincia laziale:, che con i suoi 398,11 euro rimane comunque al di sotto della soglia psicologica dei 400 euro.Leggendo i dati in ordine opposto, gli automobilisti cui viene riservatafra le tariffe disponibili per la prima classe di merito sono, secondo i numeri elaborati da Facile.it, quelli residenti ache con 168,43 euro superano, dove il miglior prezzo disponibile arriva in media a 184,18 euro. Medaglia di bronzo per(192,90 euro), mentre rimane un gradino sotto al podiodove il costo sale fino a 202,25 euro. Quinto posto fra le meno care perche con i suoi 206,81 euro stacca di un soffio, sesta con 207,85 euro. Più care della provincia sarda sono invece quelle di(209,31 euro),(211,05 euro),(212,59 euro) ed(212,71 euro) che chiudono la classifica dei più fortunati. «Il premio che paghiamo per assicurare la nostra auto è determinato da diversi fattori.», spiega. «La classe di merito è uno, ma non l’unico. Bisogna anche considerare che le compagnie assicurative possono applicare tabelle di sconto diverse e cercare di premiare maggiormente i clienti che, pur residenti in aree con alti tassi di sinistrosità media, si comportano in maniera irreprensibile. A conti fatti, gli sconti ottenibili da chi è in prima classe di merito in quelle province sono superiori rispetto a quelli ottenibili in aree diverse del Paese».Facile.it ha poi svolto un focus specifico sulle maggiori città italiane e se, come detto, Napoli con i suoi 580,62 euro è la più cara, la prima classe di merito è risultata abbastanza onerosa anche ache, sia pure a grande distanza dal capoluogo campano, conquista il secondo posto con 379,79 euro. Terzo posto fra i centri maggiori per, dove il prezzo è di 368,03 euro e che precede, quarta con 358,92 euro. Quinta in classifica è; nella capitale il miglior prezzo disponibile tramite il comparatore per chi guidava in prima classe di merito era pari a 341,45 euro. Alle spalle della Città eterna troviamo(314,57 euro) che precede(305,82 euro) e(294,69 euro), prima delle grandi province a scendere sotto i 300 euro. Nono posto per(278,89 euro), decimo ed ultimo per(231,06 euro). Conti alla mano, a parità di profilo una prima classe apuò. * Le quotazioni sono state calcolate con i seguenti parametri: preventivi effettuati tramite il sito Facile.it nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019, automobilista con prima classe di merito, età media 40 anni, valore medio del veicolo 10.000 euro, uomo, senza guida esclusiva. - (PRIMAPRESS)