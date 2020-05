(PRIMAPRESS) - ROMA - «Ho letto in anteprima con interesse le pagine di questo libro. Paolo Becchi e Giuseppe Palma hanno raccontato sul campo quello che sta avvenendo nel Paese. Secondo gli autori, è in atto un passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica basato su un dato che – credo anch’io - non può essere contestato. L’incapacità delle forze cosiddette “progressiste” di fare gli interessi della maggioranza degli italiani» MATTEO SALVINI Come è nato il governo Lega-M5S e quali sono gli eventi che hanno portato al passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica? Dopo oltre due decenni di alternanza centrosinistra-centrodestra le elezioni politiche del 4 marzo di quest’anno hanno portato uno tsunami elettorale che ha cambiato – forse per sempre – la politica italiana: Paolo Becchi e Giuseppe Palma presentano con Paesi Edizioni Dalla Seconda alla Terza Repubblica. Come nasce il governo Lega-M5S (in uscita il 25 luglio), il primo saggio in assoluto sul tema, un libro che raccoglie gli articoli più significativi che gli autori hanno scritto in larga parte sul quotidiano Libero (diretto da Vittorio Feltri) dall’ottobre 2017 al luglio 2018. Non mancano pezzi scritti su altri giornali o blog indipendenti, seppur in minima parte, e riflessioni originali su quanto sta accadendo nella politica italiana in questi giorni. Impreziosito dall’introduzione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Interni Matteo Salvini, e dalla copertina del bravissimo e noto vignettista Alfio Krancic, il libro è la prima cronaca sul campo che racconta, passo dopo passo, come è avvenuto il passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica. Un viaggio pre-elettorale tra programmi e posizionamenti delle diverse forze politiche in campo, analisi della nuova Legge elettorale e contraddizioni emerse nei partiti e nelle coalizioni prima del voto. Dopo il 4 marzo Becchi e Palma hanno raccontato, sempre con piglio critico, gli accadimenti che hanno traghettato il Paese verso una nuova e inedita fase politica, evidenziandone gli aspetti che altri hanno - più o meno volutamente - nascosto o taciuto. DALLA SECONDA ALLA TERZA REPUBBLICA Come nasce il governo Lega-M5S P. BECCHI, G. PALMA Editore: Paesi Edizioni Prezzo: 12,00 € Pagine: 288 In uscita: 25 luglio 2018 Paolo Becchi (Genova, 1955) è professore ordinario di Filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova. Collabora con diverse riviste accademiche e non. È editorialista di Libero e ha un blog sul Fatto online. Qualche giornalista lo ha definito l’“ideologo del M5S”, ma alla fine del 2015 ha lasciato il Movimento. È lui ad aver introdotto nel dibattito politico la categoria del “sovranismo”. Giuseppe Palma (Ostuni, 1978) è avvocato ed esercita la professione forense a Milano in collaborazione con uno studio legale della città meneghina. È autore di trenta pubblicazioni: dal diritto costituzionale al diritto dell’UE, dall’economia alla storia del diritto. Scrive come opinionista su Libero e fa parte del think tank Scenarieconomici.it (sue le slide giuridiche del famoso PianoB). - (PRIMAPRESS)