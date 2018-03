Marco Greco dal vivo all'Auditorium, un live per ricordare Mesolella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà il cantautore romano Marco Greco, protagonista venerdì 30 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma nel Teatro Studio G.Borgna. Greco che ha da poco pubblicato due singoli, si esibirà per ricordare il suo amico e produttore, prematuramente scomparso, Fausto Mesolella proprio nel giorno in cui ricorre il primo anniversario della morte. Marco, che raccoglie l’eredità del cantautorato classico italiano come Modugno o Dalla, è stato vincitore dell'edizione 2016 del “Premio De Andrè” e proprio in quell'occasione conosce, in veste di giurato, lo stimato chitarrista, compositore e arrangiatore Fausto Mesolella, anima musicale degli Avion Travel. Mesolella, che subito intuisce lo spessore cantautorale di Greco, decide di produrre il suo disco, impegno che concluderà con grande dedizione fino alla fine.



Lo spettacolo sarà incentrato sui brani che comporranno il debut album di prossima pubblicazione, compresi i singoli Tutta Mora e Sconosciuti. Intorno a questo nucleo sono previsti omaggi ai grandi maestri che hanno ispirato Marco nel suo cammino artistico. Da Dalla a Modugno, fino a un momento speciale dedicato naturalmente a Mesolella. Lo spettacolo alterna momenti intimi e sognanti ad altri più ritmici e coinvolgenti, mantenendo sempre una costanza di linguaggio e un'intensità poetica, che è la cifra personale di Greco. La band spazia con naturalezza tra ritmi sudamericani e ballate piene di melodie e sonorità etniche, che sorprendono in uno spettacolo unico e appassionante.Sul palco Marco Greco (voce,chitarra), Riccardo Garcia Rubi (chitarra), Emanuele De Simone (mandolino,bouzuki), Filippo Minisola (piano), Valerio Mileto (basso), Alessandro Marzi (batteria) e Ilaria Mancinelli (cori).venerdì 30 marzodalle 21 alle 23Auditorium Parco della Musica (Teatro Studio G.Borgna)Viale Pietro de Coubertin, 30 - RomaEuro 15infoline 0680241281 - (PRIMAPRESS)