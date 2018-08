Colvin: quest'estate dillo con un fiore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quante volte, in vacanza, ti è capitato di voler fare un regalo a una persona speciale e lontana? Oppure di volere regalare un meraviglioso bouquet di fiori per la settimana di Ferragosto, quando tutti i negozi chiudono i battenti per la pausa estiva? Niente paura...ci pensa The Colvin Co! La startup per l’acquisto online di fiori, nata nel 2016 a Barcellona e da qualche mese anche in Italia, ha pensato a una collezione estiva in edizione limitata, disponibile da oggi al 31 agosto sul sito. La consegna è gratuita ed è garantita per tutto il mese di agosto*. Non è finita, Colvin ha deciso di riservare delle sorprese esclusive a chi acquista un bouquet della collezione in edizione limitata: è possibile vincere un soggiorno a Formentera e anche accessori moda e prodotti per il beauty e il make-updi alcuni tra i brand più amati. E quali fiori se non i girasoli per rendere ancor più frizzanti le giornate estive? O dei garofani per una composizione romantica? Per raccontare l’estate, e immortalare i suoi momenti, i Floral Designer di Colvin, hanno realizzato quattro bouquet inediti, quattro composizioni che raccontano modi diversi di vivere la stagione più attesa dell’anno. Il suo significato letterale è “duna dorata”. Questo bouquet, con i suoi crisantemi dalle venature aranciate e i garofani rosati, evoca la sabbia delle spiagge al tramonto, ma anche il colore dorato che la nostra pelle abbronzata assume durante l’estate. La composizione, incorniciata dalle sfumature argentee dell’eucalipto cinerea, dal lentisco, e dalla bilbergia ci parla del caldo, del sole estivo e ci riporta alle spiagge di dune infinite. Una sensazione? Il tocco dei piedi nudi sulla sabbia calda. È un bouquet ispirato ad uno dei colori più tipici dell’estate: il rosso corallo. I gigli Alstroemeria aranciati si sposano con le venature rosa antico dei garofani e della bilbergia e ci conducono in un viaggio nei fondali marini, dove i colori del corallo e della stella marina ci ricordano le tonalità di questa romantica composizione. Il lentisco e le sfumature argentate dell’eucalipto completano la composizione. Un sapore? Quello delicato e profumato del succo di pesca bianca ma anche quello fresco e agrumato del pompelmo. Una composizione dedicata a una delle mete più amate della stagione estiva: Formentera. Il giallo dei girasoli, le venature bluastre degli aster e il candore dei gigli bianchi ci ricordano la luce calda e intensa dell’estate, l’acqua turchese delle sue meravigliose spiagge e il bianco della sua architettura mediterranea. Il tutto incorniciato dalle sfumature argentee dell’eucalipto cinerea e dal lentisco che chiudono la composizione. Un’immagine? Una gita in barca attraverso le "calas" di Formentera, sentendo il vento sui nostri volti e il sole splendere sul nostro viso. Le tonalità bluastre degli aster e degli enrygium si sposano con le venature rosate dei garofani e l’argento dell’eucalipto cinerea e ci riportano alla magia delle notti d’estate, delle cene all'aperto e alle romantiche passeggiate sulla spiaggia, sotto le stelle . Ogni fiore ha un proprio significato fatto di colori, profumi, forme e sensazioni, che arricchiscono il valore simbolico di un momento importante, rivelano la personalità di chi li riceve, evocano sensazioni e paesaggi che da oggi è possibile raccontare con Colvin, scegliendo uno dei quattro bouquet della collezione estiva. Il servizio è attivo in tutte le città italiane ad esclusione – per ora – di Calabria ed Isole. Il prezzo varia dai 25 ai 50 Euro a seconda del bouquet selezionato, le composizioni possono essere personalizzate con dei messaggi o delle dediche per regali o occasioni speciali e la spedizione è gratuita. Grazie alla filiera “dal campo al vaso” – che distingue Colvin dagli altri negozi di fiori – i bouquet verranno consegnati entro 24 h dalla raccolta (48 ore se l’ordine viene effettuato dopo le ore 17.00) in un esclusivo box di cartone riciclato, dotato di nutrienti vegetali per mantenere ancora più a lungo la freschezza dei fiori appena raccolti. *La consegna è garantita nei giorni feriali e il sabato. Non viene effettuata nei giorni festivi. Colvin è la startup dei fiori che vuole rivoluzionare il settore grazie alla nuova piattaforma per l’acquisto online, un servizio di consegna entro 24 ore dalla raccolta e un modello di business disruptive che accorcia la filiera e mette in contatto coltivatore e cliente finale, per consentire un maggiore controllo sulla qualità e garantire prezzi molto più vantaggiosi e competitivi rispetto agli standard di mercato. The Colvin CO è stata fondata nel novembre del 2016 da Andrés Cester, Marc Olmedillo e Sergi Bastardas - tre ex studenti ESADE - dopo la loro esperienza in multinazionali come Amazon, Citigroup e GSK. A poco più di un anno dalla sua costituzione la startup ha già raccolto 3 milioni di Euro, di cui 2 milioni di Euro nel round chiuso lo scorso dicembre 2017. - (PRIMAPRESS)